POL-ESW: Pressebericht vom 02.10.23

Eschwege (ots)

Frontladerschaufel am Traktor touchiert

Am 30.09.23, um 15:50 Uhr, befuhr ein 78-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Abteroder Straße in Eltmannshausen. Zu dieser Zeit befuhr ein 29-jähriger Eschweger mit einem Traktor mit Frontladerschaufel die Straße "Am Anger" und hielt im Einmündungsbereich zur Abteroder Straße an, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Nach Angaben des 78-Jährigen habe dieser in diesem Moment auf den Gegenverkehr geachtet, zudem war er von der tiefstehenden Sonne etwas geblendet. Dadurch habe er den Traktor zu spät gesehen. Mit der Fahrzeugseite touchierte er dann die Frontladerschaufel, wodurch die gesamte Fahrzeugseite (Beifahrer), inklusive der Verglasung beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Am 30.09.23, um 07:30 Uhr, befuhr eine 49-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. Im dortigen Baustellenbereich (Sontra-Mitte) musste sie an der Baustellenampel mit ihren Pkw anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 33-Jährige aus Bad Salzufflen zu spät fuhr mit seinem Pkw auf. Dabei entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch

Zwischen dem 29.09.23, 12:00 Uhr und dem 30.09.23, 09:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam auf ein Firmengelände in der Straße "Am Lohwasser" in Hessisch Lichtenau ein. Hierzu wurde der Stacheldraht, der auf dem umlaufenden Metallgitterzaun angebracht ist an einer Stelle gekappt. Von dem Firmengelände wurden insgesamt 17 Lkw-Starterbatterien (24 Volt-Altware) entwendet. Weiterhin wurde der Tank eines Lkws aufgebrochen, jedoch kein Dieselkraftstoff abgezapft. Der Gesamtschaden wird mit 1100 EUR angegeben.

Am Wochenende wurde festgestellt, dass unbekannte in ein Einfamilienhaus in Küchen eingebrochen waren. In dem derzeit nahezu leerstehenden Haus wurden zur Renovierung genutzte Werkzeuge (Oberfräse und Elektroinstallationsmaterial sowie ältere Bekleidungsstücke entwendetet. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Schaden: ca. 300 EUR.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93930 entgegen.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell