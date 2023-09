Polizei Eschwege

POL-ESW: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Eschwege (ots)

Mitte Juni 23 kam es in Göttingen zu einem Diebstahl einer Bankkarte und eines Personalausweises. Mit den gestohlenen Dokumenten wurde am 27.06.23 die Filiale der VR-Bank in der Poststraße in Hessisch Lichtenau durch einen unbekannten Täter in den Morgenstunden betreten. Unter Vorlage der Dokumente gelang es ihm sich 10.000 EUR auszahlen zu lassen. Anschließend begab er sich zu einem Geldausgabeautomaten, wo der Tatverdächtige weiter 5000 EUR abhob.(Foto). Die Polizei in Hessisch Lichtenau bitte daher um Hinweise, die zur Identität der tatverdächtigen Person führt.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell