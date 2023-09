Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.09.23

Eschwege (ots)

Unfall beim Rangieren

Um 20:51 Uhr befuhr gestern Abend ein Fahrschüler mit einem Lkw die Straße "An den Anlagen" in Eschwege und beabsichtigte nach rechts auf die Straße "Schloßplatz" abzubiegen. Da der Fahrschüler den Kurvenverlauf "falsch berechnete", musste er mit dem Lkw anhalten und zurücksetzen. Dabei wurde ein Werbeschild angefahren und beschädigt. Sachschaden: 650 EUR.

Unfall beim Einparken

Auf dem Gelände der Tankstelle in der Straße "Auf dem Steineckel" in Bad Sooden-Allendorf beschädigte vergangene Nacht, um 03:12 Uhr, ein 37-Jähriger aus Polen mit einer Sattelzugmaschine eine dort geparkte Sattelzugmaschine. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Um 08:20 Uhr befuhr gestern Morgen eine 18-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Reichensachsen. Ihr entgegen kam ein Pkw, der auf Höhe der Hausnummer 10 einem parkenden Pkw ausweichen musste und dadurch auf die Gegenfahrspur kam. Dort kam es zum seitlichen Zusammenstoß, wodurch der Pkw der 18-Jährigen beschädigt wurde. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 750 EUR. Hinweise auf den anderen Pkw nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Einbruch in Garage

Zwischen dem 25.09.23, 18:00 Uhr und dem 26.09.23, 14:00 Uhr wurde eine Garage in der Straße "Westring" in Eschwege aufgehebelt. Aus der Garage wurde einige Werkzeuge sowie ein E-Scooter und ein Stromaggregat entwendet. Des Weiteren wurde die Reifen eines Anhängers und ein Reifen eines Go-Karts aufgeschlitzt. Da auch eine dort aufgefundene Jacke in Brand gesetzt wurde, ermittelt die Polizei auch wegen Brandstiftung. Insgesamt wird der Schaden mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen; Fahrer verletzt

Um 19:18 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger aus Niestetal mit einem Pkw die L 3400 von Friedrichsbrück in Richtung Helsa. Dabei kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen mehrere Bäume. Dadurch wurde der 27-Jährige schwer verletzt und in ein Klinikum gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 04:55 Uhr befuhr heute früh ein 48-Jähriger aus Großalmerode die L 3225 zwischen Rommerode und Friedrichsbrück. Kurz vor Friedrichsbrück überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Trotz einer Gefahrenbremsung kam es noch zum Zusammenstoß mit mindestens einem der Tiere. Ein Tier wurde dadurch in den Straßengraben geschleudert, war aber später verschwunden. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 18.09.23 und dem 26.09.23 kam es zu einer Unfallflucht in der Straße "Fuchshecke" in Rommerode. In diesem Zeitraum befuhr ein flüchtiger Verkehrsteilnehmer die Straße "Fuchshecke" und stieß dann offensichtlich beim Rangieren gegen eine Grundstücksmauer, die dadurch beschädigt wurde. Hinweise: 05602/93930.

Verstoß Bundesjagdgesetz

Am gestrigen Abend befuhr ein Land Rover mit KS-Kennzeichen den Wanderparkplatz "Dornbergpass" an der K 42 in der Gemarkung von Großalmerode. Zu Fuß begaben sich dann ein Mann und drei Frauen in den Wald und drangen dort in den Einstand der dort lebenden Rehe ein. Dadurch wurde das Wild aufgeschreckt. Die Personen wurden durch den Jagdpächter angesprochen, verweigerten aber die Herausgabe ihrer Personalien und fuhren davon. Der Mann soll ca. 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Er hat graue Haare. Ein Verfahren wegen "Beunruhigen von Wild" nach dem Bundesjagdgesetz wurde eingeleitet. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 12:06 Uhr befuhr gestern Mittag ein 79-Jähriger aus Hann. Münden die L 3464 von Wendershausen in Richtung Witzenhausen. Aufgrund eines "technischen Defekts" kam der Fahrer mit dem Auto von der Fahrbahn ab und touchierte dadurch mit dem Auto die Leitplanke. Sachschaden: ca. 600 EUR.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

