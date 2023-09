Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Pkw fährt frontal in Lkw; Fahrer kurz eingeschlafen

Um 09:01 Uhr befuhr heute Morgen ein 52-Jähriger aus Bad Hersfeld mit einem Lkw die B 27 in Richtung Eschwege. In Höhe von Berneburg beabsichtigte er nach links abzubiegen, musste verkehrsbedingt aufgrund von Gegenverkehr jedoch anhalten. Ein entgegenkommender Pkw, der von einem 84-Jährigen aus Sontra gefahren wurde, scherte aus und stieß nahezu frontal mit dem Lkw zusammen. Der 84-Jährige gab an, dass er kurz eingeschlafen sei. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben. Die Bundesstraße war ab 09:57 Uhr für den Verkehr wieder frei befahrbar.

Unfall im Baustellenbereich; Fahrerin kurz eingeschlafen

Eine 39-Jährige aus Waldkappel befuhr heute Morgen, um 07:11 Uhr, mit ihren Pkw die B 27 von Eschwege in Richtung Oetmannshausen. Im dortigen Baustellenbereich (Bau Autobahnbrücke BAB 44) fuhr sie zunächst entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die abgetrennte Fahrspur für den Gegenverkehr, streifte dort mit der rechten Fahrzeugseite die mobile Fahrbahnabtrennung aus Beton und anschließend mit der linken Fahrzeugseite die Schutzplanke. Dabei verlor der Pkw das linke Vorderrad. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin gab an kurzfristig eingeschlafen (Sekundenschlaf) zu sein. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

