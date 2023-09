Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.09.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 10:30 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 22-Jähriger aus Wanfried mit einem Traktor die L 3245 von Großburschla in Richtung Weißenborn. Ihm entgegen kam ein Pkw, der von einer 38-Jährigen aus Treffurt gefahren wurde. Beim Vorbeifahren streiften sich die beiden Fahrzeuge seitlich, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Unfall während des Überholens

Um 15:13 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Meißner die K 40 zwischen Frankershausen und Wolfterode. Ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal fuhr dahinter und überholte den vorausfahrenden Pkw des 27-Jährigen. Während des Überholens kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 4500 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Um 05:35 Uhr beschädigte heute früh ein 63-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard einen geparkten VW Transporter, als er in der Reichensächser Straße in Eschwege rückwärts ausparkte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Unfall beim Einparken

Um 09:03 Uhr ereignete sich gestern Morgen auf dem tegut-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege ein Unfall mit einem Sachschaden von ca. 6000 EUR. Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte ein 65-Jähriger aus Südeichsfeld mit seinem Pkw einen VW Passat.

Unfallflucht

Um 11:00 Uhr fuhr gestern Vormittag ein Pkw vom Parkplatz vor dem Schloss auf die Straße "Schloßplatz" in Eschwege ein. Dabei missachtete der Fahrer die Vorfahrt einer 51-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau, die mit ihrem Pkw die Straße "Schloßplatz" befuhr. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Aufgrund von Hinweisen konnte ein 87-Jähriger aus Südeichsfeld ermittelt werden.

Sachbeschädigung

Angezeigt wird gestern eine Sachbeschädigung im Bereich "Platz der Deutschen Einheit" in Eschwege. Dort wurde in der Nacht vom 24./25.09.23 sowohl die Fassade des dortigen Hotels als auch das dortige Denkmal mit Schriftzügen beschmiert. Sowohl an dem Hotel als auch am Denkmal entstand dadurch Sachschaden. In unmittelbarer Nähe wurden weitere derartige Farbschmierereien festgestellt, so auch an einem Haus und einer Garage im Westring. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Brand

Um kurz vor 03:00 Uhr wird der Polizei ein Brand in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau beim dortigen Edeka-Markt gemeldet. Am Einsatzort wurde festgestellt, dass einige Meter abseits des dortigen Getränkemarkts Pappkartons brannten, die durch die Polizei mittels Feuerlöscher und der alarmierten Feierwehr abgelöscht wurden. Ein Gebäudeschaden entstand durch das Feuer nicht, da es rechtzeitig entdeckt und gelöscht werden konnte. Eine Fahndung nach den Verursachern in der Nacht verlief ohne Ergebnis. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Um 10:00 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag eine 38-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw "Am Kirchplatz" in Witzenhausen einzuparken. Dabei fuhr sie gegen einen Poller, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 19:55 Uhr befuhr gestern Abend ein 35-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Fahrrad die Mittelburgstraße in Witzenhausen in Richtung Burgstraße. Ihm entgegen kam ein schwarzer Pkw, der in Richtung Kirchstraße fuhr. Der Pkw fuhr auf den Fahrradfahrer zu und wich nicht aus, worauf der 35-Jährige von seinem Fahrrad sprang, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Pkw fuhr daraufhin über das Fahrrad, welches dadurch beschädigt wurde. Anschließend setzte der Pkw seine Fahrt in Richtung Kirchplatz fort. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen (schwarzen) SUV handeln, von dem amtlichen Kennzeichen ist die Teilkombination "V-ER" oder "V-EF" bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Pressestelle der PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell