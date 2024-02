Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Von Bremspedal abgerutscht und gegen Hauswand geprallt (08.02.2024)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagvormittag hat sich auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Wollmatinger Straße ein Unfall ereignet, bei dem rund 10.000 Euro Schaden entstanden ist. Eine 81-jährige Renault Clio-Fahrerin parkte vor dem Gebäude ein, rutschte dabei vom Bremspedal und prallte mit ihrem Wagen gegen die Hauswand. An Auto und Fassade entstand ein Schaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.

