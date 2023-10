Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Turnhalle

Gera (ots)

Gera. Der Einbruch in eine Schulturnhalle in der Otto-Rothe-Straße misslang unbekannten Tätern in den vergangen Herbstferien. Die Schule beklagt nun einen hohen Sachschaden an der Eingangstür zur Turnhalle, welcher bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes am Montagmorgen festgestellt wurde. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden. Bezugsnummer: 0270288/2023. (PZ)

