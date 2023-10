LPI-G: Diebstahl auf Baustelle

Gera (ots) - Gera. Ein Ladendiebstahl misslang zwei Männern (16 und 31 Jahre, syrisch) am gestrigen Morgen des 16.10.2023 gegen 08:30 Uhr in einem Supermarkt in der Straße des Friedens. Die Ladendiebe wurden durch zwei Kunden beim Diebstahl beobachtet. Als die Täter daraufhin durch die Zeugen angesprochen wurden, ergriffen beide die Flucht. Einer der Täter wurde von einem Zeugen an der Flucht gehindert, sodass dieser durch die eintreffenden Beamten vorläufig ...

