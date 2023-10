LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt

Greiz (ots) - Greiz: Am 16.10.2023 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Diebstahl innerhalb des Krankenhauses Greiz. Ein 68-jähriger wurde aus der medizinischen Behandlung entlassen und entwendete bei einem anderen 83-jährigen Mitpatienten dessen Mobiltelefon. Der behandelnde Arzt verständigte umgehend die Polizei in Greiz. Im Zusammenwirken mit dem Polizeirevier in Auerbach konnte der mutmaßliche Täter an seiner Wohnanschrift in Reichenbach/Vogtland angetroffen ...

