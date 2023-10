LPI-G: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Greiz (ots) - Weida: Unbekannte Sachbeschädiger beschmierten in der Zeit von 06.10.2023 - 09.10.2023 das Buswartehäuschen in der Bahnhofstraße in Weida mit schwarzer Farbe. Die Täter brachten dabei rechtsgerichtete Symbole sowie Schriftzüge an und verursachten so Sachschaden. Die Kripo ermittelt nun zum Fall (0263448/2023) und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Tel. KPI 0365 / 8234-1465. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr