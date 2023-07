POL-COE: Kreis Steinfurt, Sicherstellungen nach Diebstählen von Friedhöfen

Coesfeld (ots) - In einen Friseursalon und eine Pizzeria sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. In beiden Fällen hebelten sie Fenster auf und gelangten so in Innere. In den Friseursalon an der Schlossstraße brachen sie im Zeitraum von Freitag (30.06.) 18.45 und Sonntag 14.55 Uhr ein. Hierzu hebelten sie ein neben der Eingangstür befindliches Fenster auf. Der Kassenbereich wurde durchwühlt und Wechselgeld gestohlen. Durch ein Fenster im Hinterhof gelangten Unbekannte ...

