LPI-G: Beschmierte Bushaltestelle

Altenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende nahmen die Altenburger Polizeibeamten die Ermittlungen zu zwei Gartenlaubeneinbrüchen auf. Demnach drangen Unbekannte im Zeitraum vom 11.10.-13.10.2023 gewaltsam in eine Laube in der Kleingartenanlage Knau in der Auenstraße in Altenburg ein und stahlen daraus u.a. ein Fernseher sowie eine Induktionsplatte Den Einbruch in einen Garten in der Fichtenhainicher Straße in Rositz ...

