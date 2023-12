Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntag, 24.12.2023, gegen 01:30 Uhr kam es in der Abtswaldstraße in Wörth zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer kam im Straßenverlauf in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, was durch neutrale Zeugen beobachtet werden konnte. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei ergab sich, dass dieser deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und auch drogentypische Auffallerscheinungen vorlagen. Auf der Dienststelle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eröffnet.

