Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Raub auf Tankstelle - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (14.12.2023) gegen 21.45 Uhr betrat ein unbekannter Mann eine Tankstelle in der Hamelner Straße und forderte den Angestellten unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen. Der 26-jährige Bedrohte kam der Aufforderung nach, so dass der Räuber Bargeld stahl und zu Fuß in Richtung Pyrmonter Straße/Ecke Hamelner Straße aus der Tankstelle flüchtete. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden. Bei dem Täter handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Mann, der ca. 45 Jahre alt und ca. 1,80 m groß ist sowie eine schlanke Statur hat. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Raub: Wer hat zur angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet?

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell