Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Verkehrsunfall im Kreisverkehr.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.12.2023) gegen 15.50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr im Bereich Leopoldshöher Straße/Heeper Straße. Ein 68-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Audi Q3 auf der Heeper Straße aus Richtung Bexterhagen kommend und wollte im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt in Richtung Bielefeld nehmen. Gleichzeitig fuhr ein 64-Jähriger aus Oerlinghausen mit seinem Seat Alhambra aus Richtung Leopoldshöher Straße kommend in den Kreisverkehr ein und übersah augenscheinlich den Audi, so dass beide Autos gegeneinander stießen. Durch den Unfall wurde der 68-jährige Mann leicht verletzt. Ein Rettungswagen-Team brachte ihn ins Krankenhaus. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

