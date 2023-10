Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Werkzeug gestohlen

Meppen (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag zwischen 19.30 und 6.15 Uhr Zugang zu einem Gelände an der Straße Lohberg in Meppen. Dort brachen sie in mehrere Garagen sowie in eine Lagerhalle ein und entwendeten unter anderem Werkzeug und Kabel. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

