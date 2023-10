Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Grafschaft Bentheim

Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim - Erntesaison Kartoffel und Mais

Landkreis Grafschaft Bentheim / Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Wir möchten hiermit auf die alljährliche Erntesaison und der damit verbundenen Sorgfalt im Straßenverkehr hinweisen.

Textausschnitt aus der Pressemitteilung des LK Grafschaft Bentheim.

"Wie in den vergangenen Jahren, hat die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim auch in dieser Erntesaison Kontrollen der Erntefahrzeuge durchgeführt. Das Ziel: Aufklären und möglichen schweren Unfällen vorbeugen. So nahmen Mitarbeitende der Polizei insgesamt 115 Trecker-Gespanne in der Grafschaft ganz genau unter die Lupe. Das Ergebnis: 54 Fahrzeuge wurden beanstandet, neun davon durften nicht weiterfahren und wurden stillgelegt. "Technische Mängel an den Fahrzeugen und eine mangelhafte Ladungssicherung führten besonders häufig zu Verwarnungen. Die seit einigen Jahren jährlich stattfindenden Kontrollen zeigen aber in der Anzahl der festgestellten Verstöße eine ausdrücklich positive Entwicklung", so Polizeihauptkommissar Arno Heck."

Hier gelangen Sie zum Presseartikel der Grafschaft Bentheim:

https://www.grafschaft-bentheim.de/grafschaft/aktuelles/meldungen/erntesaison-fuer-mais-und-kartoffeln-besondere-vorsicht-im-strassenverkehr-geboten.php

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell