Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn/Bad Bentheim/Wietmarschen - Taschendiebe - Zeugen gesucht

Nordhorn/Bad Bentheim/Wietmarschen (ots)

Am 11.10.2023 in der Zeit von 10 Uhr bis 12:30 Uhr kam es zu insgesamt vier Taschendiebstählen im Bereich der Grafschaft Bentheim. Bislang unbekannte Täter lenkten Passanten auf Aldi- oder Lidl-Parkplätzen in Nordhorn, Bad Bentheim und Wietmarschen derart ab, dass sie die Geldbörsen unbemerkt entwenden konnten. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei allen Taten, um dieselben Täter gehandelt haben könnte. Die Täter sollen mit einem dunklen Pkw unterwegs gewesen und mindestens zu zweit gewesen sein. Einer der Täter soll auffällig schlechte Zähne gehabt haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

