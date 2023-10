Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Nötigung und Körperverletzung gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am 10. Oktober gegen 7.35 Uhr überholte ein bislang Unbekannter mit seinem PKW eine vor ihm fahrende 35-jährige Fahrerin eines Kia Sportage und bremste sie anschließend zweimal aus. Bei der nächsten Ampel, welche rot zeigte, stiegt der Unbekannte aus seinem Fahrzeug aus und lief zu der 35-Jährigen, die mit ihrem Fahrzeug und in Begleitung ihres dreijährigen Sohns hinter ihm stand. Anschließend griff er durch das geöffnete Fenster in ihre Haare und riss ein Haarbüschel heraus, wobei sie leicht verletzt wurde. Die 35-Jährige wehrte sich, wobei Ihre und die Brille des Unbekannten herunterfiel. Danach stieg er wieder in sein Fahrzeug und überquerte mit seinem grauen Seat Leon bei Rotlicht die Straße an der Kreuzung Splitting rechts/Birkenallee/Johann-Bunte Str. (Fahrtrichtung Obenende), wo es fast zum Zusammenstoß mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine kam. Der Fahrer, der mit dem Trecker in Richtung Birkenallee fuhr und auch weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen!

