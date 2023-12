Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BAB65 - Höhe AS Landau-Zentrum - Unfall auf nasser Fahrbahn

Edenkoben (ots)

Am Vormittag des 23.12.2023 gegen 10:00 Uhr wollte der 41-jährige Fahrer eines hochmotorisierten Alfa Giulia unmittelbar nach der der Anschlussstelle Landau-Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen sein Fahrzeug beschleunigen. Auf der regennassen Fahrbahn brach das Heck des Fahrzeugs allerdings prompt aus. Erst kollidierte der Alfa mit der Mitteilleitplanke, anschließend mit dem Heck eines Aufliegers auf der rechten Fahrbahn. Der Alfa war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dabei wurde der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro.

