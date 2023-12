Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlangenlinienfahrender PKW- Zeugen gesucht!

BAB 6/ BAB 61/ BAB65- Frankenthal/ Edenkoben (ots)

Dank der Mitteilung zweier aufmerksamer Zeugen konnte die Edenkobener Polizei am Sonntagfrüh um 00:55 Uhr einen 34-jährigen PKW-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der Mann befuhr mit seinem grünen Peugeot 206 die A6 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Bereits hier fiel er den Zeugen durch seine extrem unsichere Fahrweise auf. Sein Weg führte ihn am Autobahnkreuz Frankenthal weiter über die BAB 61 bis zum Autobahnkreuz Mutterstadt, wo er auf die BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auffuhr. An der Anschlussstelle Edenkoben konnte er letztlich von der Autobahn geleitet und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund deutlicher Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Zeugen soll der Fahrer mehrere andere Verkehrsteilnehmer durch seine Fahrweise gefährdet haben. Zeugen die durch dieses Fahrzeug gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben machen können, werden daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

