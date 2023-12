Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bedrohung im Bowlingcenter

Landau (ots)

Am 22.12.2023 gegen 23:50 Uhr kam es zu einer Bedrohung gegenüber zwei Mitarbeitern des Bowlingcenters in Landau. Eine vierköpfige Personengruppe beschädigte zunächst mutwillig einen Queue. Die alkoholisierte Gruppe wurde durch die Mitarbeiter der Örtlichkeit verwiesen, woraufhin sich ein Streitgespräch entwickelte. Hierbei kam es zu Bedrohungen gegen die Mitarbeiter des Bowlingcenters. Die Ermittlungen zu den beteiligten Personen dauern an.

Zeugenhinweise werden von der Polizei Landau unter pilandau@polizei.rlp.de oder 06341/287-0 entgegengenommen.

