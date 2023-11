POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neuwied (ots) - Am Wochenende vom 03.11-05.11.2023 kam es am Gelände der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied-Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer kam an der Einmündung der Feldkircher Straße zur K112 von der Fahrbahn ab und durchbrach anschließend den dortigen Zaun des Schulgeländes. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer unmittelbar von der Unfallstelle, ...

