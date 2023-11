Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied-Feldkirchen - Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am Wochenende vom 03.11-05.11.2023 kam es am Gelände der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Neuwied-Feldkirchen zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrer kam an der Einmündung der Feldkircher Straße zur K112 von der Fahrbahn ab und durchbrach anschließend den dortigen Zaun des Schulgeländes. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer unmittelbar von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Ermittlungen ergaben bereits, dass es sich bei dem Verursacher Fahrzeug um einen weinroten Mercedes SLK mit dem Baujahr 1996-2004 handeln dürfte. Das Fahrzeug dürfte im Bereich der Front erheblich beschädigt sein. Zeugen des Verkehrsunfalles oder Zeugen, welche Hinweise auf das Verursacher Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuwied in Verbindung zu setzen.

