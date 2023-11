Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrugsversuch durch angebliche Lotterieteilnahme

Hammerstein (ots)

Am Freitagnachmittag erhielt ein 72-jähriger Mann aus Hammerstein einen Anruf. Ein unbekannter Mann verlangte für eine Spielteilnahme an einer Lotterie 12000 EURO Gebühr. Da der Geschädigte an keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte, beendete er das Telefonat, ohne auf die Forderungen einzugehen. Zuvor hatte der Anrufer dem Hammersteiner noch einen Rabatt eingeräumt, wenn er 4000 EURO zahle, sei die Forderung hinfällig. Es kam zu keinem Schadenseintritt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell