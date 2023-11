POL-SE: Quickborn - Diebstahl von Verkehrszeichen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag (29.10.2023) ist es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "An den Kirchhöfen" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil von zwei Passanten gekommen. Gegen 19:00 Uhr attackierten zwei unbekannte Männer den Anzeigenden und seine Begleiterin im Bereich des ...

mehr