POL-SE: Bad Segeberg - Gefährliche Körperverletzung auf einem Parkplatz, zwei Personen werden verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (29.10.2023) ist es auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "An den Kirchhöfen" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Nachteil von zwei Passanten gekommen.

Gegen 19:00 Uhr attackierten zwei unbekannte Männer den Anzeigenden und seine Begleiterin im Bereich des Parkplatzes "Backofenwiese". Die beiden Geschädigten wurden mehrfach geschlagen und mit einem spitzen, nicht näher definierten Gegenstand angegangen.

Die beiden Opfer verletzten sich durch die Angriffe leicht. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Die unbekannten Täter hatten ein Alter von ungefähr 30 Jahren, wirkten beide sportlich, athletisch bis muskulös und hatten dunkle Haare. Ein Mann war geschätzte 185 cm groß und trug eine weiße Mütze sowie dunkle Bekleidung. Der zweite Mann wird mit einer Körpergröße von 175 bis 180 cm beschrieben und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die Ermittlungen werden durch die Polizei in Bad Segeberg geführt und es wird um die Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 04551-884-3110 gebeten.

