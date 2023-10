Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verkehrsunfälle in Rommerskirchen

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (04.10.), gegen 9 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 59 in Höhe der Ortslage Sinsteden zu einem Vertkehrsunfall mit Beteiligung eines Krankentransportwagens.

Dieser befuhr die B 59 in Fahrtrichtung Rommerskirchen und musste aufgrund eines Rückstaus bremsen. Eine 52- jährige Grevenbroicherin, die sich mit ihrem Pkw hinter dem Krankentransportwagen befand, konnte eine Kollison nicht mehr rechtzeitig verhindern und fuhr auf diesen auf. Sowohl die Grevenbroicherin, die sich alleine in ihrem Fahrzeug befand, als auch die dreiköpfige Besatzung des Krankentransportwagens wurden leicht verletzt. Während sich die die 52- Jährige eigenständig in ärztliche Behandlung begab, wurde die Krankentransportwagenbesatzung, ein 21- Jähriger, ein 23- Jähriger sowie ein 33- Jähriger, in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 59 war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Rommerskirchen gesperrt.

Nur wenige Minuten später kam es in Rommerskirchen zu einem weiteren Unfall im Einmündungsbereich "Venloer Straße / Markt". Ein Rettungswagen, der sich auf der Anfahrt zum Unfall auf der B 59 befand, touchierte beim Linksabbiegen von der Straße "Markt" auf die Venloer Straße einen wartenden Pkw. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell