Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Polizeibeamter und WhatsApp Betrüger

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (27.09.) wurde ein Grevenbroicher, gegen 12:50 Uhr, von einer unbekannten Nummer kontaktiert. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und teilte mit, dass der Mann sein Geld von seinem Bankkonto abheben solle, da die Bank nicht vertrauenswürdig sei. Am nächsten Tag (28.09.), gegen 12:30 Uhr, erhielt er erneut einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, welcher ihn aufforderte, sofort zu seiner Bank zu fahren, um das Geld abzuholen. Vor der Haustür des Mannes stand ein Taxi, welches ihn zu einer Bank brachte. Nachdem der Herr das Geld abgeholt habe, wurde kein Kontakt mehr zu ihm aufgenommen. Sein Sohn habe ihm angeraten, das Geld wieder zu der Bank zu bringen. Es wurde Anzeige erstattet.

Am Sonntag (01.10.), erhielt eine Grevenbroicherin, um circa 15:50 Uhr, eine Nachricht über einen Messenger-Dienst. Ihr vermeintlicher Sohn habe ein neues Telefon und gab an, dass sein Online-Banking nicht funktioniere. Die Grevenbroicherin wurde von ihrem vermeintlichen Sohn gebeten, zwei Überweisungen zu tätigen, welche sie auch am Dienstagvormittag (03.10.) durchführte. Als sie am Nachmittag die "neue" Nummer ihres Sohnes anrief und er erneut nicht abnahm, realisierte sie den Betrug und erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen.

"Also mir passiert sowas nicht!" ist schnell gesagt. Kriminelle sind kreativ in ihren Geschichten, die den Angerufenen unter Druck und Zugzwang setzen sollen. Wer einmal in ihrem Gedankenspiel gefangen ist, findet so schnell nicht wieder heraus. Die richtigen Fragen zu stellen kann hier hilfreich sein. Machen Sie sich stets bewusst: Die Polizei wird Sie nicht anrufen, um ihr Geld und ihre Wertgegenstände "sicher aufzubewahren". Stellen Sie Rückfragen! Diese können oft nicht beantwortet werden. Sobald Ihnen ein Anruf seltsam vorkommt, legen Sie auf und rufen den angeblichen Anrufer, sei es eine Polizeidienststelle, ihr Verwandter oder Bekannter, selbst zurück. Suchen Sie die Nummer dazu auch selbst heraus. Im akuten Notfall wählen Sie die 110! Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

