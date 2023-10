Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte brechen in Wohnungen ein

Neuss (ots)

Am Freitag (29.09) kam es Neuss zu zwei Wohnungseinbrüchen.

In der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 17:05 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Volmerswerther Straße gedrungen. Die Wohnungstür wies leichte Hebelspuren auf. Die Wohnung wurde durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und etwa 21:00 Uhr kam es in der Daimlerstraße zu einem weiteren Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte haben sich Zutritt über die Terrasse verschafft, indem sie Rollläden hochschoben und eine Scheibe einschlugen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine Spielekonsole.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden, das in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell