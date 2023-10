Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlagen Fahrzeugscheibe ein und flüchten

Neuss (ots)

Am Freitag (29.09.) konnte ein Zeuge an der Peter-Behrens-Straße in Neuss beobachten wie, gegen 13:50 Uhr, eine unbekannte Person versuchte, ein Fahrzeug zu öffnen. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der mutmaßliche Tatverdächtige mit einem Schraubendreher eine Fahrzeugtür zu öffnen, während ein anderer Mann sich in der Nähe des Fahrzeuges umsah. Die zwei Personen verließen den Pkw, nachdem die Öffnung scheiterte. Kurze Zeit später kehrte einer der Männer zurück und schlug die hintere Scheibe an der Fahrerseite ein. Er entwendete eine Umhängetasche mit Bargeld sowie Ausweisdokumenten und flüchtete. Die zweite Person fuhr mit einem weißen Mercedes Pkw ebenfalls in dieselbe Richtung.

Die unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person sei circa 30 Jahre alt, zwischen 180 und 185 Zentimeter groß, habe eine leicht muskulöse Statur und einen kurzen Bart. Die Haare seien mittellang und schwarz. Er trug ein schwarzes langärmliges Oberteil sowie eine Jeans.

Der zweite Unbekannte sei zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß. Er habe eine normale Statur, kurze graue Haare und trug eine Sonnenbrille sowie eine Jeans.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.

