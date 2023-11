POL-SE: Schenefeld - Pkw-Einbruch mitten am Tag, Täter erbeuten eine hohe Summe Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch (01.11.2023) ist es in Elmshorn zu gleich vier Taten von Einbruchdiebstählen gekommen. Die Tatzeiten liegen in den frühen Nachtstunden zwischen 01.00 h und 03.40 Uhr. Zunächst wurde durch eine (vermutlich) Jugendgruppe versucht, zwischen 01.00 Uhr und 01.20 Uhr in einen Kiosk am ...

mehr