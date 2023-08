Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw überschlägt sich in Autobahnausfahrt - Totalschaden

Freiburg (ots)

Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 02.08.2023, gegen 18.35 Uhr, die Autobahn A 98 von Weil am Rhein kommend und kam in der Autobahnausfahrt der Anschlussstelle Lörrach-Mitte nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 46-Jährige fuhr auf eine Schutzplanke auf und überschlug sich. Der Pkw kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der 46-Jährige sei nicht verletzt worden. Eine Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde abgelehnt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahnausfahrt gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell