Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger Ladendieb vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag, 23. August 2022, einen mutmaßlichen Ladendieb in der Altstadt vorläufig festgenommen. Der 22-jährige Gelsenkirchener wird verdächtigt, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße bereits in mehreren Fällen Gegenstände entwendet zu haben, und, wenn er dabei erwischt wurde, auch Gewalt angewendet zu haben. Als er sich am Dienstag erneut in der Filiale aufhielt und dort Polizeibeamte erblickte, versuchte der Mann zu flüchten. Er wurde jedoch von den Einsatzkräften festgehalten und ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen Fluchtgefahr. Das Amtsgericht entsprach diesem Antrag. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell