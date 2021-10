Polizei Köln

POL-K: 211007-2-K Fahrer dreht "Donuts" und fährt gegen Anhänger - Zeugensuche

Köln (ots)

Der Fahrer eines BMW 318i mit Kölner Kennzeichen hat am Mittwochabend (7. September) gegen 22.45 Uhr auf dem Brücker Wochenmarkt sogenannte Donuts gedreht und einen abgestellten Anhänger angefahren. Der Fahrer sowie sein Insasse sollen ausgestiegen sein, sich den entstanden Schaden angesehen haben und dann über den Pohlstadtweg weggefahren sein. Hinweise zum flüchtigen Fahrer sowie zu dem BMW nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

