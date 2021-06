Polizei Hagen

POL-HA: Rechtmäßiger Eigentümer eines unterschlagenen E-Scooters gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am Donnerstag (03.06.2021) kontrollierten Polizeibeamte in der Innenstadt einen 44-jährigen Hagener, der einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen bei sich hatte und angab, diesen gefunden zu haben. Wo genau das gewesen sei, konnte er den Beamten nicht sagen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Unterschlagung des Fahrzeugs gegen den Mann ein und stellten den E-Scooter sicher, um ihn an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben zu können. Bislang konnten jedoch keine Hinweise zu dem Eigentümer des Rollers der Marke Archos erlangt werden. Dieser wird gebeten, die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu kontaktieren. Ein Eigentumsnachweis in Form eines Kaufbeleges oder sonstiger Unterlagen, aus denen die Individualkennung des Fahrzeuges hervorgeht, ist zu erbringen. (sen)

