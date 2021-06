Polizei Hagen

POL-HA: Lenkrad und Navigationsgerät aus PKW ausgebaut und gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots)

Unbekannte bauten in dem Zeitraum von Montagnachmittag (07.06.2021) bis Dienstagmorgen (08.06.2021) in Altenhagen diverse Elektronikteile aus einem PKW aus und stahlen diese. Ein 46-jähriger Hagener hatte das Auto am Montag, gegen 17.00 Uhr vor seinem Haus in der Straße Am Höing geparkt und am nächsten Morgen, gegen 07.30 Uhr, den Schaden im Innenraum bemerkt. Unbekannte hatten sich Zugang zu dem BMW verschafft und das Lenkrad, das Radio sowie das fest verbaute Navigationsgerät ausgebaut. Weiterhin stahlen sie eine hochwertige Sonnenbrille, die der Mann im Fahrzeug abgelegt hatte. Der Gesamtschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

