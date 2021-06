Polizei Hagen

POL-HA: Mini-Bagger am Kirchenbergstadion beschädigt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (07.06.2021) suchte ein Arbeiter die Baustelle am Kirchenbergstadion auf. Als er für die Arbeit die Geräte inspizierte, fiel ihm auf, dass ein Mini-Bagger beschädigt war. Die Heckscheibe der Fahrerkanzel war zersplittert. Ein kleines Loch war entstanden. Zwar konnten die Randalierer offenbar nicht in die Kabine eindringen, die Scheibe muss nun aber doch ersetzt werden. Ob es sich um reine Muskelkraft oder ein Wurfgeschoss handelt, ist noch nicht klar. Der Tatzeitraum wird zwischen Mittwoch (02.06.2021), 17:15 Uhr, und Montag (07.06.2021) eingegrenzt. Zeugenhinweise, insbesondere zu Personen, die das umzäune Gelände überkletterten, werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell