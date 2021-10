Polizei Köln

POL-K: 211006-2-K Dacia-Fahrer erfasst querenden Fußgänger - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein 55 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag (6. Oktober) einen Fußgänger (52) auf der Rösrather Straße in Ostheim angefahren. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt. Laut Zeugenaussagen soll der Dacia-Fahrer zuvor mehrere vor einer roten Ampel wartende Autos überholt haben, indem er über die durchgezogene Linie in den Gegenverkehr gefahren sei, um auf die Linksabbiegerspur zum Hadtgenbuscher Kirchweg zu fahren. (ph/as)

