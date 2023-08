Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - ein Unfallbeteiligter stark alkoholisiert

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 03.08.2023, gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer die Birkenstraße und übersah beim Überqueren der Heldelinger Straße in den Bromenackerweg einen auf der Heldelinger Straße fahrenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Fahrer eines Kleinkraftradrollers. Auf der Heldelinger Straße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 59-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beim 59-Jährigen war Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Das Ergebnis eines Alkoholtestes betrug etwa zwei Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der 59-Jährige nicht im Besitz eines solchen sein soll. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro. Auch habe der 59-Jährige während der Unfallaufnahme die eingesetzten Polizeibeamten bedroht und beleidigt.

