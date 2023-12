POL-PDLD: Betäubungsmittelfund nach kurzem Fluchtversuch

Landau (ots) - ... will ein 19-jähriger Fahrzeugführer vier Stunden vor einer Kontrolle am 22.12.2023 gegen 04:00 Uhr durch die Polizei getrunken haben. Der VW-Fahrer fiel der Streife aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet auf. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schwankte er und musste sich an seinem PKW festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Außerdem wurde ihm eine Blutprobe ...

