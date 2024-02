Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen Garage (09.02.2204)

Tuningen (ots)

Am Freitag, gegen 10 Uhr, ist es auf der Schwarzwaldstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitten hat und ein hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 66-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza war auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Ehrenschopstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Mann nach links von der Straße ab, fuhr durch drei Vorgärten durch und prallte gegen die Außenseite einer Garage. Hierbei durchschlug der Ibiza die Wand und kollidierte noch mit einem in der Garage abgestellten Wagen. Der schwerverletzte Autofahrer kam mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Tuningen waren mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften am Unfallort. Die Höhe des Gesamtschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Der Seat Ibiza und die Fertigbaugarage dürften aber Totalschäden sein.

