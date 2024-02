Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 43-Jährige schlägt Frau in Besenwirtschaft- Polizei sucht Zeugen (08.02.2024)

Hüfingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 21 Uhr, ist es in einer Besenwirtschaft, altes "Gasthaus Löwen", auf der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen, bei der eine 42-Jährige leichte Verletzungen erlitten hat. Zwischen den beiden Frauen kam es nach derzeitigen Erkenntnissen bereits in der Vergangenheit zum Streit. Bei einem erneuten Aufeinandertreffen in der Besenwirtschaft schlug eine 43-Jährige der Jüngeren gegen den Kopf und zerrte an deren Haare. Das Polizeirevier Donaueschingen hat Ermittlungen wegen einer Körperverletzung gegen die 43-jährige Frau eingeleitet und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

