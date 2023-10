Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Autodiebstähle in Krefeld: Polizei mahnt zur Vorsicht bei "Keyless Go"

Krefeld (ots)

Das Auto öffnen und starten, ohne den Schlüssel aus der Tasche nehmen zu müssen: Das Keyless-Go-System ist praktisch, birgt aber auch Gefahren. Kommen Autodiebe nahe genug an den Schlüssel heran, können sie sein Funksignal abfangen und an das Auto weiterleiten, selbst wenn es mehrere hundert Meter vom Schlüssel entfernt steht. Es lässt sich dann öffnen und starten; normalerweise muss der Schlüssel sich dafür unmittelbar am Auto befinden.

In Krefeld sind dieses Jahr bis Ende September 94 Kraftfahrzeuge gestohlen worden - über 30 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres: Da waren es 71. Wenn beide Schlüssel noch zu Hause sind, sich aber mindestens einer davon zur Tatzeit in der Nähe des Hauseingangs befand, liegt der Verdacht nahe, dass die Diebe sein Signal mit einer speziellen Apparatur von der Straße aus ausgelesen haben, um damit das Auto zu öffnen und zu starten. Vorsicht ist außerdem geboten, wenn man unterwegs ist: Auch auf dem Supermarkt-Parkplatz oder im Café können die Diebe das Schlüsselsignal auffangen. Die dafür nötige Apparatur haben sie zum Beispiel in einem Aktenkoffer oder Rucksack versteckt.

Die Polizei rät, zu Hause den Schlüssel und auch den Ersatzschlüssel möglichst weit weg von der Hauswand aufzubewahren. Helfen können außerdem speziellen Boxen und Etuis, die das Funksignal nach außen abschirmen, auch wenn man unterwegs ist. Alufolie ist nicht zu empfehlen: Schon ein kleiner Riss kann die Schutzwirkung zunichtemachen. Im Handel gibt es sogar Jacken zu kaufen, in die eine Tasche aus entsprechend abschirmenden Materialien bereits integriert ist. Testen Sie, ob die Schutzhülle wirkt, indem Sie sich mit dem abgeschirmten Schlüssel direkt neben das Auto stellen und versuchen, es zu öffnen. Gelingt dies nicht, haben auch die Funkwellenverstärker der Diebe keine Chance.

Fragen Sie beim Autohersteller oder in der Werkstatt nach, ob sich das Keyless-Go-System bei Ihrem Fahrzeug temporär deaktivieren lässt. Und: Autodiebe gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Je länger es dauert, ein Fahrzeug zu öffnen und zu entwenden, umso unwahrscheinlicher wird der Fahrzeugdiebstahl. Machen Sie es daher den Dieben schwer und installieren Sie mechanische Diebstahlsicherungen wie zum Beispiel die klassische Lenkradkralle, eine Gangschaltungs- oder Pedalsperre. (254)

