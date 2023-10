POL-KR: Gemeinsame Kontrollen im Rahmen des Präsenzkonzepts Innenstadt

Krefeld (ots) - Am frühen Freitagmorgen (27. Oktober 2023) kam es im Zeitraum von 0:21 bis 2:25 Uhr zu mehreren Bränden. Um 0:21 Uhr brannte Sperrmüll auf der Schwertstraße. Kurz darauf, um 0:35 Uhr, Sperrmüll am Schinkenplatz. Im Bereich Schwertstraße/Luisenstraße brannte um 1:44 Uhr eine Mülltonne. An der Philadelphiastraße brannte um 2:25 Uhr ein Müllcontainer. Die Flammen beschädigten auch angrenzende ...

mehr