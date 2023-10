Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorenbetrug: Anrufer erbeutet hohe Geldsumme

Eine fünfstellige Geldsumme konnten Betrüger am Donnerstag (26. Oktober 2023) erbeuten. Am Abend hatte eine 89-jährige Krefelderin einen Anruf bekommen, bei dem ein Mann behauptete, ihre Enkelin habe bei einem schweren Verkehrsunfall einen Menschen getötet. Außerdem liege sie selbst nun im Krankenhaus. Nur durch die Zahlung einer Kaution könne verhindert werden, dass sie danach in Haft käme.

Kurz darauf stand eine Komplizin des Anrufers vor dem Haus der Seniorin, um das Geld abzuholen. Erst, als die Seniorin kurz darauf ihrer tatsächlichen Enkelin begegnete, fiel der Betrug auf.

Die Polizei rät:

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel ihre Nachbarn. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps zu Betrugsmaschen an Senioren finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren

