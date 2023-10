Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kleve: Unbekannte bekleben Fraktionsbüro der AfD - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (22. Oktober 2023) wurde in den frühen Morgenstunden das Parteibüro der AfD auf dem Spoyufer in Kleve beschädigt. Unbekannte beklebten dort zwischen Mitternacht und 11 Uhr morgens nahezu die gesamte Fassade und Eingangstür mit Aufklebern.

Aufgrund der örtlichen Zuständigkeit übernahm die Abteilung Staatsschutz der Polizei Krefeld die Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

