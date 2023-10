Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verrauchung in einer Tiefgarage - Feuerwehr findet Ursache und belüftet

Düsseldorf (ots)

Montag, 02.Oktober 2023, 11.42 Uhr, Fritz-Vomfelde-Straße, Lörick

Montagmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brandalarm in einem Hochhaus in Lörick aus. Die ersten Kräfte stellten eine starke Verrauchung in der Tiefgarage fest. Ursache hierfür war ein technischer Defekt an einem PKW, zu einem Brandereignis kam es nicht. Zahlreiche Kräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Um 11.42 Uhr erreichte die Leitstelle der Landeshauptstadt der Alarm einer Brandmeldeanlage im Stadtteil Lörick. Als die ersten Kräfte nach nur vier Minuten vor Ort eintrafen, stellten sie eine vollständige Verrauchung einer Etage der Tiefgarage eines Hochhauses fest. Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Löschtrupps unter Atemschutz begaben sich in der Tiefgarage auf die Suche nach dem Feuer und eventuell noch vermissten Personen. Es wurden glücklicherweise keine Personen angetroffen. Die Suche nach der Ursache der intensiven Verrauchung gestaltete sich überaus schwierig. Nachdem ein Feuer ausgeschlossen werden konnte, verdichteten sich Hinweise, dass ein technischer Defekt eines PKW zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte. Verletzt wurde hierdurch niemand.

Nach ausgiebigen Lüftungsmaßnahmen, die sich in dem ausgedehnten Objekt als zeitintensiv gestalteten, konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle nach knapp zwei Stunden verlassen.

