Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Abgehängte Decke heruntergefallen - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 19. September 2023, 00.49 Uhr, Am Schönenkamp, Hassels

In der Nacht zu Dienstag, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über eine heruntergefallene Decke in einem Hotel am Schönenkamp informiert. Vor Ort stellte sich die Situation für die Einsatzkräfte wie folgt dar: Im Bereich der Rezeption war ein circa 15 Quadratmeter großer Teil der abgehängten Decke durchnässt und anschließend heruntergefallen. Verletzt wurde niemand. Das Hotel wurde durch die Feuerwehr geräumt. Anschließend überprüfte die Feuerwehr zusammen mit der Bauaufsicht die Statik des Gebäudes. Da keine strukturellen Schäden im Gebäude feststellbar waren durften die Hotelgäste wieder in ihre Zimmer. Da der Betreiber innere Abläufe durch die nicht mehr nutzbare Rezeption nicht sicherstellen konnte, wurden die Gäste durch den Betreiber in anderen Hotels untergebrachte. Der Einsatz war für die circa 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, welche durch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurden, nach rund zwei Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell