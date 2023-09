Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brennender Pkw im Straßentunnel - Schneller Löscherfolg, drei Verletzte

Mittwoch, 6. September 2023, 21.45 Uhr, Uni-Tunnel, BAB 46

Am Abend des 6. Septembers kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Pkw-Brand im Uni-Tunnel auf der Autobahn 46. Die ersten Feuerwehreinheiten erreichten den Tunnel bereits in acht Minuten. Die Einsatzkräfte löschten das in Fahrtrichtung Neuss befindliche Fahrzeug schnell und kontrollierten das Fahrzeug von innen. Hier fehlte zunächst jede Spur vom Fahrer. Dieser konnte wenigen Momente später zusammen mit zwei Ersthelfern am Ende des Tunnels aufgefunden werden. Vorsorglich kontrollierten Notfallsanitäter und ein Notarzt die Verletzten. Der Fahrer sowie ein Ersthelfer mussten zu einer weiterführenden ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Durch die tunneleigene Lüftungsanlage konnte der Brandrauch schnell aus dem Tunnel entfernt werden, sodass bereits fünf Minuten nach der Meldung "Feuer aus" der Rauch entfernt war. Hier zeigte sich erneut die gute Vorbereitung und Einsatzplanung der Feuerwehr Düsseldorf. Bei einer Feuermeldung fahren die Einsatzkräfte beide Tunnelröhren an und kontrollieren so parallel beide Fahrtrichtungen, um so schnell den Brand zu entdecken. So können die Feuerwehrleute notfalls über die sogenannten Querverbindungen auch von der anderen Fahrtrichtung das Feuer löschen. Die letzten der rund 40 Einsatzkräfte kehrten nach etwa 90 Minuten zu ihren Wachen zurück.

